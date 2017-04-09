Пассажирский автобус с 15 пассажирами перевернулся в кювет на трассе под Екатеринбургом

В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. По предварительным данным, трое получили травмы — ушибы, водитель автобуса «Ман» не справился с управлением на затяжном повороте в сложных метеоусловиях — в момент ДТП шёл снег, на дороге был гололёд.

Спасатели деблокировали двух пассажиров, зажатых между сидениями в салоне автобуса. Для продолжения следования пассажиров в город Советский в ХМАО из Екатеринбурга, к месту назначения был направлен автобус из города Ивделя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.