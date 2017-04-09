В Николаеве неизвестные похитили с завода железнодорожные рельсы

В Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий, которая находится на балансе филиала частного акционерного общества, неизвестные срезали 200 м железнодорожных рельс.

Как сообщили в заводском отделе полиции, с сообщением об обнаруженном отсутствии частей железнодорожных рельс и материалов верхнего строения путей, которые проходят по территории предприятия, обратился работник филиала ЧАО Территория этого предприятия охраняется работниками частной охранной фирмы.

По словам заявителя, рельсы были демонтированы и порезаны газосварочным аппаратом. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 УКУ «Кража».