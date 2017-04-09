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14:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут пропавшего жителя Челябинска

19-летний Марат Юмагулов исчез месяц назад.

Пропавший месяц назад в Челябинской области Марат Юмагулов может находиться в Башкирии.

В соседней Челябинской области вот уже месяц разыскивают Марата Юмагулова. 19-летний парень пропал при непонятных обстоятельствах. По словам родных, днем 6 марта юноша вышел из дома в больницу и как сквозь землю провалился.

Родственники полагают, что парень может быть в Башкирии — здесь у него много друзей.

В день пропажи был одет: коричневая куртка, серые брюки и черная спортивная шапка.

Приметы Марата: рост 170 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы, на груди несколько шрамов после операции.

Всех узнавших Марата Юмагулова просят связаться с родственниками пропавшего парня по телефонам: 8−951−455−13−17 и 8−952−523−70−07.

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