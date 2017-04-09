Поломка газового оборудования привела к пожару в пятиэтажке в Волжском

Как сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:07.

Прибывшие на место огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части уже через 11 минут ликвидировали горение на кухне размером общей площадью 5 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал. Специалистами установлено, что пожар возник в результате неисправности газового оборудования.