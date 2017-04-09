Поломка газового оборудования привела к пожару в пятиэтажке в Волжском
8 апреля на улице Карбышева в Волжском произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома.
8 апреля на улице Карбышева в Волжском произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома.
Как сообщили ВДТВ в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера
Прибывшие на место огнеборцы 13-й
В результате пожара никто не пострадал. Специалистами установлено, что пожар возник в результате неисправности газового оборудования.