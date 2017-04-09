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09:31 (мск), источник: РИА Новости

Под Екатеринбургом перевернулся автобус с 15 пассажирами

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП под Екатеринбургом, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщает МЧС России по Свердловской области.

«Сегодня утром на 151 километре автодороги Екатеринбург-Серов (Ивдельский городской округ) произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Екатеринбург-поселок Советский (Ханты-Мансийский автономный округ)… В результате ДТП есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками МЧС были деблокированы два пассажира, зажатых между сиденьями в салоне автобуса.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, водитель автобуса MAN не справился с управлением на повороте и перевернулся, съехав с дороги.

«В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. По предварительным данным, трое граждан получили ушибы. В момент ДТП шел снег, на дороге гололед. Автобус двигался в город Советский в ХМАО из Екатеринбурга», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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