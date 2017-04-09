Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США заявили о возможности ядерной войны с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
СМИ: 51-летняя Синди Кроуфорд показала "дряблый" живот
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Уйгурская проблема Китая
09:47 (мск), источник: РИА Новости

Попавший в аварию поезд Москва-Брест следует с пятичасовым опозданием

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Прибытие поездов из России в Минск ожидается со значительным опозданием из-за железнодорожной аварии на западе Москвы, сообщили РИА новости в управлении Белорусской железной дороги (БЖД).

Источник: РИА Новости

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы.

По данным БЖД, в результате аварии с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

«Прибытие в Минск поезда номер 1 Москва — Минск ожидается примерно в 10.25, это трехчасовое опоздание. Прибытие “тройки” (Москва-Брест) ожидается где-то в 12.20, это 5-часовое опоздание, но и эти данные могут еще измениться», — сказал представитель БЖД.

Пассажиров поезда Москва-Брест, который попал в аварию, будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО «РЖД».

Как рассказал собеседник агентства, пострадавший в аварии локомотив этого поезда на территории РФ был заменен на российский локомотив, сам состав, согласно внешнему осмотру, не пострадал. «Он прибудет в Брест, где будет проведен тщательный технический осмотр», — добавил собеседник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Трампу был нужен ракетный удар по авиабазе в Сирии
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
В Совфеде назвали саботажем заявление Хейли об уходе Асада
Музей ответил на претензии Польши из-за мемориала в Катыни
СМИ: ударная группа ВМС США отправится к Корейскому полуострову
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге
В Южной Осетии стартовали президентские выборы
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь