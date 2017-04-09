Попавший в аварию поезд Москва-Брест следует с пятичасовым опозданием

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы.

По данным БЖД, в результате аварии с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

«Прибытие в Минск поезда номер 1 Москва — Минск ожидается примерно в 10.25, это трехчасовое опоздание. Прибытие “тройки” (Москва-Брест) ожидается где-то в 12.20, это 5-часовое опоздание, но и эти данные могут еще измениться», — сказал представитель БЖД.

Пассажиров поезда Москва-Брест, который попал в аварию, будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО «РЖД».

Как рассказал собеседник агентства, пострадавший в аварии локомотив этого поезда на территории РФ был заменен на российский локомотив, сам состав, согласно внешнему осмотру, не пострадал. «Он прибудет в Брест, где будет проведен тщательный технический осмотр», — добавил собеседник.