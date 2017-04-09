В Башкирии во время занятий по стрельбе серьезное ранение получила 11-летняя школьница
УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В городе Нефтекамске во время занятий по стрельбе в
УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В городе Нефтекамске во время занятий по стрельбе в
15-летний подросток, когда пытался принять упор лёжа, случайно выстрелил в находившуюся рядом девочку, передает издание. Пострадавшая была экстренно доставлена в Нефтекамскую центральную районную больницу, ее прооперировали врачи, сейчас её жизни ничего не угрожает.
Факт произошедшего подтвердили в региональном следственном комитете, проводится доследственная проверка.