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11:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Жильцов дома в Таганроге, где взорвался газ, разместили в детсаду

Жильцов таганрогской пятиэтажки, где взорвался газ, разместили в детсаду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения детский сад по адресу: г. Таганрог, ул. Шаумяна, 14», — говорится в сообщении.

Напомним, хлопок бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже дома по улице Шаумяна 9 апреля.

В результате происшествия погибли мужчина и девушка. Два человека госпитализированы.

По факту взрыва начата доследственная проверка.

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