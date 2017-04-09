Жильцов дома в Таганроге, где взорвался газ, разместили в детсаду
Жильцов таганрогской пятиэтажки, где взорвался газ, разместили в детсаду, сообщает
Жильцов таганрогской пятиэтажки, где взорвался газ, разместили в детсаду, сообщает
«Жильцы дома эвакуированы в пункт временного размещения детский сад по адресу: г. Таганрог, ул. Шаумяна, 14», — говорится в сообщении.
Напомним, хлопок бытового газа произошел в одной из квартир на пятом этаже дома по улице Шаумяна 9 апреля.
В результате происшествия погибли мужчина и девушка. Два человека госпитализированы.
По факту взрыва начата доследственная проверка.