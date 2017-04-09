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10:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже устранили оставившую без воды 39 домов коммунальную аварию

Водоснабжение в Коминтерновском районе восстановили в 20:00.

Жителям 39 домов Коминтерновского района вернули воду в 20:00 субботы, 8 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. Водоснабжение восстановили после порыва трубопровода на улице Хользунова, 123а.

Коммунальная авария произошла ранним утром 8 апреля. Она оставила без воды жильцов улиц Генерала Лизюкова, Хользунова, Беговая. Воду отключили в домах № 98, 98 В, 100, 100 В, 102, 102 В, 103, 108, 110 В, 112 В, 114, 116 и 118 по улице Хользунова; № 91, 93а, 95, 97, 97а, 99, 101, 103 и 105 по улице Генерала Лизюкова; № 144−160 по улице Беговая.

На месте аварии работало несколько аварийно-восстановительных бригад, сообщила пресс-служба воронежского водоканала. Работу осложняло то, что поврежденная труба диаметром 500 мм залегала на глубине более 4,5 метров. Водоканал организовал подвоз технической воды к четырем домам. Воду удалось вернуть раньше намеченного срока.

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