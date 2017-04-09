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10:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два дома под дачу сгорели в Уренском районе Нижегородской области ночью на 9 апреля

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 7 человек, 4 единицы техники.

Два дома под дачу сгорели в Уренском районе Нижегородской области ночью на 9 апреля.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о загорании двух домов в деревне Девушкино Уренского района поступило в ведомство в 03:26 9 апреля.

Согласно информации, в результате пожара сгорели два дома под дачу на площади 250 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 7 человек, 4 единицы техники.

Кроме этого, 9 апреля в 01:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании автомобиля в Кстово. В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 3 кв. м.

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