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10:08 (мск), источник: РИА Новости

МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в доме в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. МЧС открыло «горячую линию» после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Таганроге Ростовской области, в результате которого погибли два человека, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после хлопка в одной из квартир, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа. Следователи проводят проверку по факту взрыва.

Видео
Жильцы дома в Таганроге, где произошел взрыв газа, размещены в детском саду

«От МЧС привлечены 37 человек личного состава, 14 единиц техники. Телефон горячей линии ГУ МЧС России по РО: 8−863−239−99−99. Жильцы дома могут обращаться по этому номеру по вопросам оценки разрушений, компенсаций и так далее. В данный момент информация по состоянию дома уточняется», — пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Позже под завалами нашли еще одного погибшего.

В настоящее время 64 человека из числа эвакуированных разместили в пункте временного размещения на базе детского сада, остальные разместились у родственников и знакомых. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.

Комментарии
1
Александр д
блин когда газпром займется ремонтом или только бабки собирает
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