В Таганроге при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

По предварительным данным, около 5:30 произошел хлопок бытового газа в одной из квартир на улице Шаумяна 12/1.

В результате два человека погибли — в больнице скончалась девушка 1996 года рождения, а под завалами спасатели обнаружили тело второго погибшего, его личность пока не установлена.

Еще двое пострадали и находятся в больнице Таганрога, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В многоквартирном доме частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже, жильцов эвакуировали и разместили в детском саду, сообщает «Интерфакс».