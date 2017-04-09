В Таганроге при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
Взрыв бытового газа произошел 9 апреля в пятиэтажном жилом доме в Таганроге.
Взрыв бытового газа произошел 9 апреля в пятиэтажном жилом доме в Таганроге.
По предварительным данным, около 5:30 произошел хлопок бытового газа в одной из квартир на улице Шаумяна 12/1.
В результате два человека погибли — в больнице скончалась девушка 1996 года рождения, а под завалами спасатели обнаружили тело второго погибшего, его личность пока не установлена.
Еще двое пострадали и находятся в больнице Таганрога, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В многоквартирном доме частично разрушены четыре квартиры на пятом этаже, жильцов эвакуировали и разместили в детском саду, сообщает «Интерфакс».