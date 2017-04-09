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11:00 (мск), источник: РИА Новости

После ЧП с поездами в Москве завели дело о нарушении правил безопасности

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта после столкновения поезда с электричкой в Москве, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в воскресенье.

Источник: РИА Новости

По факту столкновения поездов ведомство ведет проверку, в ходе которой планируется оценить все обстоятельства сложившейся ситуации и действия причастных к ней лиц.

«Московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного юго-западным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)», — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что среди пострадавших есть иностранцы. Белорусская железная дорога опубликовала список из восьми человек, пострадавших при столкновении поездов. По данным БЖД, в результате аварии с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда.

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