Южноуральца будут судить за обман покупателей на 300 тысяч рублей

Житель Миасса пойдёт под суд по обвинению в нескольких интернет-мошенничествах на общую сумму 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина размещал свои предложения на сайтах бесплатных объявлений, связывался с покупателями и просил перевести оплату, а после получения денег больше не отвечал на звонки. Таким образом обманутыми оказались более 20 человек.

Полицейские отмечают, что при обыске у обвиняемого нашли обмундирование сотрудника силового ведомства, а также солнцезащитные очки, которыми он пользовался во время снятия похищенных денег в банкоматах. Если вину мужчины докажут, он может отправиться в тюрьму на срок до 5 лет. Ущерб потерпевшим был частично возмещён во время следствия.

Отметим, что южноуральцы периодически становятся жертвами мошенников, покупая или продавая товары через интернет: жительница Златоуста так и не получила заказанные к 8 марта тюльпаны, в Коркино владелица земельного участка потеряла 200 тысяч рублей, а молодой копейчанин отдал неизвестным 3 тысячи рублей, желая приобрести дорогой телефон по очень низкой цене.