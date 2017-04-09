Сегодня утром в Башкирии дотла сгорела квартира в многоэтажке
ЧП случилось в Стерлитамаке.
ЧП случилось в Стерлитамаке.
Утром 9 апреля загорелась квартира в стерлитамакской многоэтажке по улице Худайбердина, — сообщает группа «Стерлитамакское телевидение».
Видео с места происшествия попало в интернет. По кадрам понятно, что пожар полыхает на пятом этаже панельного дома. Из окна многоэтажки буквально вылетают яркие языки пламени.
— Сигнал на пульт диспетчера поступил в 6 часов утра. По предварительной версии в жилой комнате загорелась мебель. Пожар потушен в 6:28. Никто из жителей или наших сотрдников не пострадал, — рассказали в