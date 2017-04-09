Сегодня утром в Башкирии дотла сгорела квартира в многоэтажке

Утром 9 апреля загорелась квартира в стерлитамакской многоэтажке по улице Худайбердина, — сообщает группа «Стерлитамакское телевидение».

Видео с места происшествия попало в интернет. По кадрам понятно, что пожар полыхает на пятом этаже панельного дома. Из окна многоэтажки буквально вылетают яркие языки пламени.