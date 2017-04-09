В Екатеринбурге в общежитии рухнул потолок: перекрытия едва не обрушились на 11-летнюю девочку
В Екатеринбурге в общежитии на улице Кварцевая обрушился полоток. Перекрытия едва не рухнули на 11-летнюю девочку. Следователи начали проверку.
В Екатеринбурге в общежитии на улице Кварцевая обрушился полоток. Перекрытия едва не рухнули на 11-летнюю девочку. Следователи начали проверку.
Как сообщили Накануне.RU в
В настоящее время следователями организована доследственная проверка по факту ненадлежащего обслуживания жилого фонда управляющей компанией. В ходе проверки планируется выяснить все обстоятельства происшествия. Будут приняты меры к установлению и опросу конкретных лиц из числа управляющей компании, ответственных за проведение ремонтных работ и текущее обслуживание дома. Анализируется документация о проведении соответствующих работ, опрашиваются очевидцы.
По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.