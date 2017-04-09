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14:26 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге в общежитии рухнул потолок: перекрытия едва не обрушились на 11-летнюю девочку

В Екатеринбурге в общежитии на улице Кварцевая обрушился полоток. Перекрытия едва не рухнули на 11-летнюю девочку. Следователи начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП произошло ранним утром 8 апреля. В одной из комнат на втором этаже общежития произошло частичное обрушение штукатурки и деревянных фрагментов перекрытия потолка. Они упали на диван, где до этого спала 11-летняя девочка. Поскольку отец девочки услышал громкий треск перекрытий, он успел забрать ребёнка с дивана, и поэтому девочка не пострадала.

В настоящее время следователями организована доследственная проверка по факту ненадлежащего обслуживания жилого фонда управляющей компанией. В ходе проверки планируется выяснить все обстоятельства происшествия. Будут приняты меры к установлению и опросу конкретных лиц из числа управляющей компании, ответственных за проведение ремонтных работ и текущее обслуживание дома. Анализируется документация о проведении соответствующих работ, опрашиваются очевидцы.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

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