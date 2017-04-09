В Новосибирске поймали угонщика автомобиля

В минувшую субботу в 23.00 от дома по улице Спортивной угнали Nissan Bluebird. Хозяин сообщил об угоне в правоохранительные органы. Инспекторы ГИБДД по ориентировке заметили эту машину в Ленинском районе и остановили на улице Широкой. За рулем сидел 23-летний житель Ленинского района без прав, без документов на машину. Для выяснения всех обстоятельств подозреваемого в угоне доставили в отдел полиции.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК). В настоящее время подозреваемый подвергнут административному аресту в соответствии со ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях. (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Автомобиль возвращен владельцу, — сообщает пресс-центр МВД России по Новосибирской области.