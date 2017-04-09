В Перми сгорел жилой дом, есть погибшие
ПЕРМЬ, 9 апреля, РИА ФедералПресс. Причины возгорания неизвестны.
ПЕРМЬ, 9 апреля, РИА ФедералПресс. Причины возгорания неизвестны.
Около 7:50 утра по улице Ломоносова в Перми поступило сообщение о загорании жилого дома. К месту вызова приехали
По информации регионального управления МЧС, локализовать пожар удалось ликвидировать через час.
В результате пожара жилой дом сгорел, погибли 2 человека. На месте происшествия работают спасатели, ущерб и причины пожара устанавливаются, пишет портал BusinessClass.