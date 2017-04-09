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14:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми сгорел жилой дом, есть погибшие

ПЕРМЬ, 9 апреля, РИА ФедералПресс. Причины возгорания неизвестны.

Около 7:50 утра по улице Ломоносова в Перми поступило сообщение о загорании жилого дома. К месту вызова приехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, скорая помощь, работники электрических сетей.

По информации регионального управления МЧС, локализовать пожар удалось ликвидировать через час.

В результате пожара жилой дом сгорел, погибли 2 человека. На месте происшествия работают спасатели, ущерб и причины пожара устанавливаются, пишет портал BusinessClass.

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