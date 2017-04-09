В Лунинецком районе на пожаре погибли муж и жена
ЧП произошло 8 апреля в деревне
ЧП произошло 8 апреля в деревне
В половине шестого часа утра на пожарный
Через несколько минут первое отделение МЧС прибыло к месту происшествия. Внутри кирпичного одноэтажного дома полыхал огонь. 27-летний хозяин рассказал, что проснулся от едкого дыма и смог самостоятельно выбраться на улицу, выпрыгнув через окно.
В соседней комнате остались его сводный брат с женой. Спасти их, к сожалению, не удалось. Сотрудники звена газодымозащитной службы обнаружили обгоревшие тела на полу.
Пожар ликвидировали меньше чем за час. Огонь повредил стены, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме.
В Брестском областном управлении МЧС отметили, что причины ЧП устанавливаются. Наиболее вероятная версия — неосторожность при курении со стороны погибших. По предварительной информации, накануне пожара их видели в нетрезвом состоянии.
Всего за последние сутки на Брестчине произошло 6 возгораний. Повреждено 5 строений. 2 человека стали жертвами огня.
Подготовил Вадим Шундалов.