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12:23 (мск), источник: Ведомости

В результате взрыва в Египте погиб 21 человек

В христианском храме египетского города Танта (провинция Гарбия) прогремел взрыв, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Египта.

В результате произошедшего погиб как минимум 21 человек, 38 получили ранения.

Взрыв произошел внутри храма «Мар Гиргис» во время службы по случаю Вербного воскресенья. Как отмечает агентство, около 10% населения Танты составляют христиане.

Комментарии
4
А Б
Сам по себе теракт является преступлением со стороны тех, кто его произвёл. Оправдания ему нет и быть не может. Преступники должны быть найдены и наказаны. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что теракт был произведён в христианском храме, что может говорить о том, что он осуществлён на религиозной почве.
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Супер Культурный
Подонки, только умеют воевать против мирного народа , а Европа приютил миллионы, эти "культурные" понятие не имеют что такое унитаз , воспринимают как умывальник
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Сергей
мысль, поражающая своим аналитизмом
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