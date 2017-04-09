В результате взрыва в Египте погиб 21 человек
В христианском храме египетского города Танта (провинция Гарбия) прогремел взрыв, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Египта.
В христианском храме египетского города Танта (провинция Гарбия) прогремел взрыв, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Египта.
В результате произошедшего погиб как минимум 21 человек, 38 получили ранения.
Взрыв произошел внутри храма «Мар Гиргис» во время службы по случаю Вербного воскресенья. Как отмечает агентство, около 10% населения Танты составляют христиане.