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14:08 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Прокуратура расследует ДТП с автобусом близ Ивделя

Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, пострадали два человека.

Свердловская прокуратура начала проверку ДТП с участием пассажирского автобуса, утром 9 апреля перевернувшегося на 151-м километре км автодороги Екатеринбург — Серов, что недалеко от Ивделя. Автобус вез людей из столицы Среднего Урала в поселок Советский (ХМАО).

По уже установленной информации водитель, заходя в затяжной поворот, не справился на гололеде с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. ДТП способствовали осадки в виде снега. В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров, трое из них, а также водитель получили ушибы. Также креслами были зажаты два человека, их извлекли спасатели.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе законность перевозки граждан, а также нормативов, регулирующих время отдыха водителя. Кроме того будет дана правовая оценка работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации, содержания дорог и автотранспортных средств.

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