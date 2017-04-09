Прокуратура расследует ДТП с автобусом близ Ивделя

Свердловская прокуратура начала проверку ДТП с участием пассажирского автобуса, утром 9 апреля перевернувшегося на 151-м километре км автодороги Екатеринбург — Серов, что недалеко от Ивделя. Автобус вез людей из столицы Среднего Урала в поселок Советский (ХМАО).

По уже установленной информации водитель, заходя в затяжной поворот, не справился на гололеде с управлением и съехал в кювет, где перевернулся. ДТП способствовали осадки в виде снега. В момент аварии в автобусе находились 15 пассажиров, трое из них, а также водитель получили ушибы. Также креслами были зажаты два человека, их извлекли спасатели.