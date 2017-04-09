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13:47 (мск), источник: Обозреватель

Трагедия в Киеве: двое самоубийц выбросились из окон высоток

Случаи произошли в разных районах столицы.

В Киеве в субботу, 8 апреля, два человека выбросились из окон многоэтажных зданий.

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Об этом «Обозревателю» рассказали медики.

Первый случай произошел в Днепровском районе на улице Минина, 9. Из окна 15 этажа выбросилась 35-летняя женщина, которая от полученных травм скончалась на месте.

Другой случай произошел на улице Ревуцкого, 44 в Дарницком районе. Там с 8 этажа выбросился 22-летний парень. На момент прибытия медиков молодой человек был жив, его доставили в реанимацию одной из столичных больниц.

По предварительной версии причина происшествий — суицид.

Как сообщал «Обозреватель», 6 апреля в Киеве 62-летний мужчина выбросился с 13 этажа многоэтажки.

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