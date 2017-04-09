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12:34 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв взрыва в церкви в Египте возросло до 25

КАИР, 9 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта возросло до 25, от 50 до 70 человек пострадали, сообщает телеканал «Аль-Манар» со ссылкой на египетский высокопоставленный источник.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви в зале для молящихся. По имеющейся информации, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра. Там, по данным египетских СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.

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