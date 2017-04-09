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12:38 (мск), источник: РБК

СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве

В Следственном комитете (СКР) сообщили об отсутствии доказательств того, что столкновение поездов в Москве было обусловлено экстренным торможением электрички. По версии следователей, вероятной причиной аварии мог стать отказ тормозной системы, говорится в сообщении ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В СКР отметили, что в настоящее время ведется проверка всех версий случившегося.

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«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», — говорится в сообщении ведомства. Для проверки этой версии, следователи уже изъяли документы о техническом обслуживании состава.

Кроме того, ​расследование обстоятельств столкновения поездов под свой личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. К следствию привлечены сотрудники центрального аппарата ведомства.

Столкновение поездов произошло накануне вечером, 8 апреля. На перегоне Фили — Кунцево 1 пассажирский поезд «Москва — Брест» врезался в электричку «Москва — Усово». В результате аварии, по информации РЖД, пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы. Среди пострадавших были граждане Белоруссии. Следователи возбудили по факту столкновения уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Ранее сообщалось, что возможной причиной столкновения могло стать то, что машинист электрички применил экстренное торможение, увидев переходящего пути человека.

Комментарии
3
А Б
Любая авария и ЧП, происходящие в стране, являются следствием системных ошибок власти, неспособной навести элементарный порядок в сфере безопасного обеспечения жизнедеятельности населения. Подобные ЧП будут продолжаться в РФ до тех пор, пока власти не поймут, что нужно заниматься проблемами внутри страны вместо безрезультатных попыток сохранения дикторских режимов за её пределами.
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Оксана Поддубная
Скорее всего, в руководстве РЖД затесался двоечник, вроде моего любимого АБ, который не правильно рассчитал время, когда поезд, вышедший из пункта А в пункт Б догонит поезд, вышедший из пункта В в пункт Б.
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Падший Ангел
Оксанка, а вы када с АБ шкой поженитесь? Винца на свадьбе попить охота.
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