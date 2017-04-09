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12:32 (мск), источник: Интерфакс

Пропавший в районе Нижневартовска вертолет нашли

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Спасательные службы обнаружили вертолет «Робинсон», который не вышел на связь в назначенное время, примерно в 90 км от Нижневартовска, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«По предварительным данным, оба человека в вертолете живы, уточняется их состояние», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что примерно в 10:50 «Робинсон» не вышел на связь в районе Нижневартовска. На его поиски вылетал Ми-8 из Ханты-Мансийска со спасателями. На борту вертолета находились два человека. Он выполнял рейс Сургут-Новосибирск.

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