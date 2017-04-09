Пропавший в районе Нижневартовска вертолет нашли
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Спасательные службы обнаружили вертолет «Робинсон», который не вышел на связь в назначенное время, примерно в 90 км от Нижневартовска, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Спасательные службы обнаружили вертолет «Робинсон», который не вышел на связь в назначенное время, примерно в 90 км от Нижневартовска, сообщили «Интерфаксу» в
«По предварительным данным, оба человека в вертолете живы, уточняется их состояние», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что примерно в 10:50 «Робинсон» не вышел на связь в районе Нижневартовска. На его поиски вылетал Ми-8 из