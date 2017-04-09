В Омске ищут пропавшую девять лет назад девочку
Родственники Даши Некрасовой, которая без вести пропала в 2008 году, надеются, что она жива и откликнется в соцсетях.
Родственники Даши Некрасовой, которая без вести пропала в 2008 году, надеются, что она жива и откликнется в соцсетях.
В паблике «ЧП Омск» появился пост сестры Даши Некрасовой — девочки, бесследно пропавшей девять лет назад. 9 апреля 2008 года она ушла в школу и не вернулась. Масштабные поиски не дали никаких результатов, но родственники продолжают верить, что она жива. Сейчас Даше было бы 20 лет, как она может выглядеть, никто не знает, есть только фото 11-летнего ребенка.
— Прошло много лет, но я верю в то, что социальные сети могут сотворить чудо. Пожалуйста, поделитесь фотографией, не пожалейте места на стене, а вдруг
При этом она пожаловалась, что в соцсетях стали откликаться самозванцы. Пользователи создают фейковые страницы Даши и пишут родственникам, вымогая деньги.
— За 9 лет мы наслушались столько, что очередное «она не найдется» стирается автоматом. К гадалкам/ведуньям… также можете съездить самостоятельно, святые еще не помогли. Мы верим в людей! — отмечает девушка.
Отметим, родственники каждый год напоминают о Даше, в соцсетях есть группа, посвященная ее поискам. В 2008 году девочку искали с использованием вертолета, был составлен фоторобот предполагаемого преступника, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но никаких следов найти не удалось. Семья Даши за эти годы обращалась в программы «Жди меня» и «Битва экстрасенсов», также безрезультатно.