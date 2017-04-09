В Омске ищут пропавшую девять лет назад девочку

В паблике «ЧП Омск» появился пост сестры Даши Некрасовой — девочки, бесследно пропавшей девять лет назад. 9 апреля 2008 года она ушла в школу и не вернулась. Масштабные поиски не дали никаких результатов, но родственники продолжают верить, что она жива. Сейчас Даше было бы 20 лет, как она может выглядеть, никто не знает, есть только фото 11-летнего ребенка.

— Прошло много лет, но я верю в то, что социальные сети могут сотворить чудо. Пожалуйста, поделитесь фотографией, не пожалейте места на стене, а вдруг кто-то из ваших новых друзей видел девушку, похожую на мою сестру. Мы не знаем где она сейчас и как она выглядит, но плохих новостей нет, а значит мы продолжаем надеяться, верить и ждать! — пишет сестра.