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14:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ищут пропавшую девять лет назад девочку

Родственники Даши Некрасовой, которая без вести пропала в 2008 году, надеются, что она жива и откликнется в соцсетях.

В паблике «ЧП Омск» появился пост сестры Даши Некрасовой — девочки, бесследно пропавшей девять лет назад. 9 апреля 2008 года она ушла в школу и не вернулась. Масштабные поиски не дали никаких результатов, но родственники продолжают верить, что она жива. Сейчас Даше было бы 20 лет, как она может выглядеть, никто не знает, есть только фото 11-летнего ребенка.

— Прошло много лет, но я верю в то, что социальные сети могут сотворить чудо. Пожалуйста, поделитесь фотографией, не пожалейте места на стене, а вдруг кто-то из ваших новых друзей видел девушку, похожую на мою сестру. Мы не знаем где она сейчас и как она выглядит, но плохих новостей нет, а значит мы продолжаем надеяться, верить и ждать! — пишет сестра.

При этом она пожаловалась, что в соцсетях стали откликаться самозванцы. Пользователи создают фейковые страницы Даши и пишут родственникам, вымогая деньги.

— За 9 лет мы наслушались столько, что очередное «она не найдется» стирается автоматом. К гадалкам/ведуньям… также можете съездить самостоятельно, святые еще не помогли. Мы верим в людей! — отмечает девушка.

Отметим, родственники каждый год напоминают о Даше, в соцсетях есть группа, посвященная ее поискам. В 2008 году девочку искали с использованием вертолета, был составлен фоторобот предполагаемого преступника, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но никаких следов найти не удалось. Семья Даши за эти годы обращалась в программы «Жди меня» и «Битва экстрасенсов», также безрезультатно.

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