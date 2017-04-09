Житель Башкирии с муляжом гранаты пытался ограбить киоск

34-летний житель Башкирии пойдет под суд за попытку ограбления киоска с макетом ручной гранаты.

Инцидент случился еще в прошлом году. Декабрьским утром жителей Стерлитамака испугало огромное количество полицейских на одной из основных улиц. Оказалось, что ночью один из местных жителей решил ограбить магазин. Вооруженный макетом гранаты мужчина подошел к круглосуточному киоску.

Но храбрую продавщицу не смутило грозное оружие преступника. Она нажала на «тревожную кнопку». Горе-преступника схватили прибывшие оперативники.