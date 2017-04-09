Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
"Это сигнал, предупреждение": глава МИД Франции об ударе США
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США заявили о возможности ядерной войны с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:06 (мск), источник: Фонтанка

Пенсионер дважды «минировал» шахматный клуб на Петроградке

Любителям шахмат в Петроградском районе Петербурга 8 апреля пришлось оторваться от своих занятий и покинуть помещение после телефонного сообщения о бомбе. Настойчивым анонимом, который позвонил дважды, оказался пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке», первый звонок с предупреждением о взрывном устройстве в доме № 18 по улице Ординарной, где собираются члены шахматного клуба, на телефон «112 поступил» в субботу в 15:18. Своего имени звонивший не сообщил, зато рассказал, что помещение заминировано и что жертв будет много. Видимо, не дождавшись ожидаемой реакции минут через сорок перезвонил снова. Три десятка человек в 16:10 вынуждены были покинуть здание на время проверки.

Сотрудники правопорядка тщательно осмотрели помещения, но ничего подозрительного так и не нашли. Зато быстро вычислили анонима, выгнавшего на улицу людей. Им оказался пенсионер 57 лет, который, предположительно, «заминировал» клуб из хулиганских побуждений. Мужчину отпустили под обязательство о явке, однако теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ничья как поражение
США: причастность Асада к химатакам доказывают секретные данные
Тиллерсон надеется на конструктивные переговоры с Лавровым
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь