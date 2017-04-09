Пенсионер дважды «минировал» шахматный клуб на Петроградке

Как стало известно «Фонтанке», первый звонок с предупреждением о взрывном устройстве в доме № 18 по улице Ординарной, где собираются члены шахматного клуба, на телефон «112 поступил» в субботу в 15:18. Своего имени звонивший не сообщил, зато рассказал, что помещение заминировано и что жертв будет много. Видимо, не дождавшись ожидаемой реакции минут через сорок перезвонил снова. Три десятка человек в 16:10 вынуждены были покинуть здание на время проверки.

Сотрудники правопорядка тщательно осмотрели помещения, но ничего подозрительного так и не нашли. Зато быстро вычислили анонима, выгнавшего на улицу людей. Им оказался пенсионер 57 лет, который, предположительно, «заминировал» клуб из хулиганских побуждений. Мужчину отпустили под обязательство о явке, однако теперь он проходит подозреваемым по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.