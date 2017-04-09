Число госпитализированных под Волгоградом кадетов возросло до 43

В пятницу утром число подростков, госпитализированных с признаками кишечной инфекции, составляло, по данным комитета здравоохранения региона, 37 человек.

«Ситуация такая — в пятницу было госпитализировано еще три человека, также еще трое подростков в субботу. Таким образом, на сегодня всего госпитализированных воспитанников Кумылженского казачьего кадетского корпуса в Волгоградской области 43. У заболевших детей подтверждена вирусная кишечная инфекция», — сказал Злепко.

По его словам, отравление протекает «в легкой форме, подростки уже постепенно будут выписываться».

Собеседник агентства отметил, что специалисты Роспотребнадзора продолжают проводить расследование в связи с отравлением в образовательном учреждении.

Возраст госпитализированных подростков — от 12 до 16 лет. Они сейчас проходят стационарное лечение в Кумылженской и Михайловской районной больницах. Ранее представитель облздрава сообщил ТАСС, что госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

По факту массового отравления сотрудники регионального управления СКР проводят доследственную проверку.

Кумылженский казачий кадетский корпус находится в 300 километрах от Волгограда, в хуторе Попов Кумылженского района. Здесь живут и учатся более 100 детей в возрасте от семи лет.