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13:51 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском водитель погиб в перевернувшейся машине

Трагедия случилась 9 апреля в 14 часов.

Водитель отечественного хэтчбека Lada 2112, который двигался по трассе Новосибирск-Ташанта, то есть по Чуйскому тракту в сторону Алтая, въехал в ограждение на 61-м километре.

От сильного удара автомобиль перевернулся и слетел с дороги, а водитель погиб. По каким причинам мужчина столь резко и трагично изменил траекторию движения, пока неизвестно. Об этом сообщила группа АСТ-54 со ссылкой на информацию из ГУ МВД России по Новосибирской области.

Причины ДТП, личность и возраст погибшего водителя устанавливаются.

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