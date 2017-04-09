Под Новосибирском водитель погиб в перевернувшейся машине

Водитель отечественного хэтчбека Lada 2112, который двигался по трассе Новосибирск-Ташанта, то есть по Чуйскому тракту в сторону Алтая, въехал в ограждение на 61-м километре.

От сильного удара автомобиль перевернулся и слетел с дороги, а водитель погиб. По каким причинам мужчина столь резко и трагично изменил траекторию движения, пока неизвестно. Об этом сообщила группа АСТ-54 со ссылкой на информацию из ГУ МВД России по Новосибирской области.

Причины ДТП, личность и возраст погибшего водителя устанавливаются.