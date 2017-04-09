«Укрзализныця» расследует причины схода вагонов под Волновахой
Комиссия регионального филиала «Донецкая железная дорога» расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха.
Комиссия регионального филиала «Донецкая железная дорога» расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха.
КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. «Укрзализныця» выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой, сообщает
«Комиссия регионального филиала “Донецкая железная дорога” расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.