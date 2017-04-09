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14:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» расследует причины схода вагонов под Волновахой

Комиссия регионального филиала «Донецкая железная дорога» расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. «Укрзализныця» выясняет причины схода вагонов со шротом под Волновахой, сообщает пресс-служба предприятия.

«Комиссия регионального филиала “Донецкая железная дорога” расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.

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