«Укрзализныця» расследует причины схода вагонов под Волновахой

«Комиссия регионального филиала “Донецкая железная дорога” расследует инцидент по сходу трех грузовых вагонов со шротом на соединительной пути станции Волноваха», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем, между станциями Карань и Волноваха, сошел с рельсов грузовой поезд, курсирующий из Волновахи в Мариуполь.