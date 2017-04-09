Неизвестный въехал на автомобиле в ратушу немецкого Фердена

По предварительной оценке, речь о попытке теракта не идет, сообщил представитель полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

«Террористический акт мы исключаем», — отметил представитель правоохранительных органов. Мотивы действий 47-летнего мужчины выясняются, он задержан. По всей видимости, его акция была направлена против городских властей.

После того, как мужчина въехал в фойе ратуши, вспыхнул огонь, который перекинулся на несколько помещений на первом этаже здания. Пожарные смогли потушить возгорание лишь спустя полтора часа. Ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.

«47-летний подозреваемый без сопротивления сдался полиции на месте преступления. Мотивы его действий пока неясны, но скорее всего связаны с личным делом», — отметили в полиции.