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16:51 (мск), источник: 365info.kz

Дело Нанаева: прокурор просит для подсудимых от 8 до 12 лет

Приговор подсудимым по делу об убийстве баскетболиста Игоря Нанаева огласят в середине апреля, пишет pkzsk.info.

Источник: 365info.kz

В Петропавловске суд продолжает рассматривать дело об убийстве в ночном клубе Игоря Нанаева.

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Напомним, баскетболист Игорь Нанаев приехал из Усть-Каменогорска в Петропавловск на соревнования и был жестоко избит во время драки возле ночного клуба. В результате полученных травм молодой человек скончался.

На скамье подсудимых находятся пятеро североказахстанцев, их судят за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшим по неосторожности смерть человека. Уголовное дело состоит из 14 томов, показания в суде дали 15 свидетелей. Прокурор попросил суд приговорить подсудимых к срокам от 8 до 11 лет лишения свободы.

В середине апреля станет известно, какой приговор вынесет суд.

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