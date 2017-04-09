Дело Нанаева: прокурор просит для подсудимых от 8 до 12 лет
Приговор подсудимым по делу об убийстве баскетболиста Игоря Нанаева огласят в середине апреля, пишет pkzsk.info.
Приговор подсудимым по делу об убийстве баскетболиста Игоря Нанаева огласят в середине апреля, пишет pkzsk.info.
В Петропавловске суд продолжает рассматривать дело об убийстве в ночном клубе Игоря Нанаева.
Напомним, баскетболист Игорь Нанаев приехал из
На скамье подсудимых находятся пятеро североказахстанцев, их судят за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшим по неосторожности смерть человека. Уголовное дело состоит из 14 томов, показания в суде дали 15 свидетелей. Прокурор попросил суд приговорить подсудимых к срокам от 8 до 11 лет лишения свободы.
В середине апреля станет известно, какой приговор вынесет суд.