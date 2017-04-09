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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина умер после драки возле магазина на юге Москвы

В Москве задержали 33-летнего мужчину, от удара которого погиб человек. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 9 апреля.

По версии следствия, днем 8 апреля у входа в магазин на улице Задонский проезд двое пьяных мужчин поссорились. Словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой один из мужчин ударил оппонента кулаком в лицо. Потерпевший упал и стукнулся головой об асфальт. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Драчун задержан, его обвинили в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

20 марта сообщалось об избиении покупателя охранниками супермаркета «Дикси» в Новодевичьем проезде в центре Москвы избили покупателя. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Объяснить, по каким причинам произошел конфликт, покупатель не смог. В результате полиция задержала двух человек и доставила их в отделение.

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