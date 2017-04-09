Разбойник с металлическим прутом напал на челябинца на улице Кирова

Полицейские в Челябинске задержали 19-летнего парня, который с металлическим прутом в руках напал на мужчину на улице Кирова, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент зафиксировали в ночь на 8 апреля на территории Калининского района. По информации правоохранителей, молодой человек пытался отобрать у 28-летнего челябинца мобильный телефон. Задержанный ранее уже был судим, теперь за разбойное нападение ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее суд в Челябинске вынес приговор по делу мужчины, который напал на посетителя возле МФЦ и избил его дубинкой, пытаясь завладеть сумкой с деньгами.