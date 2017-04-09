Второй пропавший под Волгоградом рыбак найден мертвым

Таким образом, сообщает ВДТВ со ссылкой на волонтерское движение «ВолгоСпас-ппд», оба пропавших рыбака обнаружены погибшими.

Напомним, 25 февраля трое жителей Волгограда отправились на рыбалку в станицу Пугачевскую Котельниковского района. Спустя некоторое время жители обнаружили труп одного из мужчин на льдине. Двое других — 27-летний Сергей Воробель и 35-летний Вячеслав Стафурин пропали без вести.

С 26 февраля волонтеры, полиция и МЧС вели безуспешные поиски пропавших. 1 апреля добровольцы «ВолгоСпас-ппд» отправились на место стоянки рыбаков, где обнаружили тело 35-летнего Вячеслава Стафурина.

Сергей Воробель до вчерашнего дня значился пропавшим без вести. Волонтеры «ВолгоСпас-ппд» намеревались сегодня, 9 апреля, выйти на его поиски. Однако как сообщила еще вчера руководитель движения Лариса Селянинова, Сергей был найден мертвым.

Редакция ВДТВ приносит соболезнования родным и близким погибших мужчин.