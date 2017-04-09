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16:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцам советуют не покидать пределы курортов в Египте

Гражданам Казахстана в Египте рекомендовано соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления народа.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Казахстанским туристам рекомендовано не покидать пределы курортных зон Египта после теракта в церкви города Танта, пишет глава комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Марат Игали.

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«Комитет индустрии туризма министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в эту страну, не выезжать за пределы курортных зон. Рекомендуем казахстанским гражданам, находящимся в Египте, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении Игали в его аккаунте в Facebook.

Комитет индустрии туризма МКС РК призывает туроператоров, реализующих туры в Египет, оперативно информировать клиентов о возможных угрозах и требованиях безопасности.

Теракт произошел в церкви во время праздничного богослужения, христиане празднуют в это воскресенье один из главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, который на западе также именуют Пальмовый воскресеньем. В храме было полно верующих, когда в него зашел смертник, дошел до первого ряда и привел в действие закрепленное на поясе взрывное устройство. Число жертв к настоящему времени возросло до 30 человек, пострадали около 70.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.

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