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15:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии

Взрыв произошел у входа в церковь в египетской Александрии, передает Reuters. Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает о двух погибших и 21 раненом.

Источник: AP 2017

Газета Bashayer уточняет, что подрыв осуществил террорист-смертник. По информации издания, он привел в действие бомбу после того, как сотрудники службы безопасности помешали ему пройти внутрь здания.

ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, спустя несколько часов после двойной атаки в городе Танта. Там взрыв сначала произошел возле коптской церкви Мар-Гиргис, где множество верующих собрались по случаю Вербного воскресенья, а затем еще одно устройство сработало у местного центра подготовки полицейских. В первом случае, по имеющейся информации, число жертв достигло 30, во втором сообщается о гибели одного человека.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения ни в Танте, ни в Александрии.

В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».

Комментарии
6
А Б
С терроризмом в любой стране и в любых проявлениях необходимо бороться всеми возможными и доступными методами. Это является одной из основных задач всех спецслужб. Что же касается последних взрывов в Египте, то они наглядно говорят о том, что обстановка в стране в этом плане остаётся весьма напряжённой, в связи с чем Египет является далеко не самой безопасной страной с точки зрения расширения туристического бизнеса.
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А Б
Всё тайное рано или поздно становится явным. Когда-нибудь и в этом вопросе наступит ясность.
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Сергей Зауглов
И я о том же!
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