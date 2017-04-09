Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Взрыв произошел у входа в церковь в египетской Александрии, передает Reuters. Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает о двух погибших и 21 раненом.
Взрыв произошел у входа в церковь в египетской Александрии, передает Reuters. Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает о двух погибших и 21 раненом.
Газета Bashayer уточняет, что подрыв осуществил
ЧП произошло в воскресенье, 9 апреля, спустя несколько часов после двойной атаки в городе Танта. Там взрыв сначала произошел возле коптской церкви
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения ни в Танте, ни в Александрии.
В декабре прошлого года в коптском соборе в Каире произошел взрыв, жертвами которого стали 22 человека. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Боевики пообещали «продолжать войну против отступников».