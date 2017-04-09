Обвал грунта в Ростове унес жизни двух рабочих
В Первомайском районе Ростова произошло ЧП: при прокладке канализационных труб грунтом засыпало двух рабочих.
В Первомайском районе Ростова произошло ЧП: при прокладке канализационных труб грунтом засыпало двух рабочих.
По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, молодые мужчины погибли.
Следователи работают на месте происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются, подчеркнули в ведомстве.