Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ об ответе РФ на удар США по Сирии: Сил мало
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
15:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Обвал грунта в Ростове унес жизни двух рабочих

В Первомайском районе Ростова произошло ЧП: при прокладке канализационных труб грунтом засыпало двух рабочих.

По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, молодые мужчины погибли.

Следователи работают на месте происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются, подчеркнули в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Певец впервые открыто признал, что является геем
Взрыв в Ростове-на-Дону: первые кадры с места происшествия
Певец впервые открыто признал, что является геем
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь