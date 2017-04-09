Ж/д авария в Москве: граждан Казахстана нет среди пострадавших

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. В результате столкновения накануне двух поездов в Москве пострадали десятки человек. Граждан Казахстана среди них нет, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

«На данный момент в стационарах Москвы находятся восемь человек, из них трое детей, их состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы жизни нет. Среди пострадавших — два гражданина Беларуси, остальные — жители Москвы и Московской области», — сообщил журналистам заместитель директора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) Сергей Гуменюк.

Напомним, что 8 апреля около 23:00 по времени Астаны на Белорусском направлении Московской железной дороги машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва — Брест.

В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. В Следственном комитете России сообщили, что вероятной причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.