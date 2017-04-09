Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Мнение: как Россия ответит на теракт
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
16:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ж/д авария в Москве: граждан Казахстана нет среди пострадавших

По предварительной информации МЧС России, граждан Казахстана нет среди пострадавших после столкновения поездов в Москве.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. В результате столкновения накануне двух поездов в Москве пострадали десятки человек. Граждан Казахстана среди них нет, сообщается на сайте посольства Казахстана в России.

Читайте также
МЧС опубликовало список госпитализированных после аварии поездов в Москве

«На данный момент в стационарах Москвы находятся восемь человек, из них трое детей, их состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы жизни нет. Среди пострадавших — два гражданина Беларуси, остальные — жители Москвы и Московской области», — сообщил журналистам заместитель директора по медицинской части Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) Сергей Гуменюк.

Напомним, что 8 апреля около 23:00 по времени Астаны на Белорусском направлении Московской железной дороги машинист электрички применил экстренное торможение, в результате чего поезд, затормозивший на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва — Брест.

В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. В Следственном комитете России сообщили, что вероятной причиной аварии мог стать отказ тормозной системы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Диабетики Алматинской области испытывают нехватку препаратов
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь