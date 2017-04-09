Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
В Кремле назвали настоящую причину ракетного удара США по Сирии
Порошенко выразил опасения в связи с возможными действиями России
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В США сказали, из-за чего может начаться ядерная война с Россией
СМИ: в Израиле умер известный русский писатель
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
10Последствия циклона «Дебби»
16:04 (мск), источник: Интерфакс

В Швеции задержали второго подозреваемого в совершении атаки в Стокгольме

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в минувшую пятницу.

В сообщении прокуратуры говорится, что в воскресенье «задержан человек, которого подозревают в террористическом убийстве».

Таким образом, всего под стражей находятся двое подозреваемых в теракте, который унес жизни четырех человек.

В пятницу грузовик умышленно врезался в толпу людей на одной из центральных пешеходных улиц столицы Швеции.

Ранее был задержан мужчина, который, по версии следствия мог находиться за рулем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Глава МИД ФРГ: без России решить конфликт в Сирии не удастся
МИД РФ прокомментировал отмену визита Бориса Джонсона в Москву
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
СМИ сообщили о задержании по запросу США программиста из РФ
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
СКР назвал вероятную причину столкновения поездов в Москве
Террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в Александрии
Спорт
Двоевластие. Хэмилтон выиграл и сравнялся по очкам с Феттелем Хэмилтон выиграл 54-й Гран-при в карьере - в чемпионате установилось двоевластие. Даниил Квят в Китае, увы, не финишировал
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь