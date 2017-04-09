В Швеции задержали второго подозреваемого в совершении атаки в Стокгольме
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в минувшую пятницу.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме в минувшую пятницу.
В сообщении прокуратуры говорится, что в воскресенье «задержан человек, которого подозревают в террористическом убийстве».
Таким образом, всего под стражей находятся двое подозреваемых в теракте, который унес жизни четырех человек.
В пятницу грузовик умышленно врезался в толпу людей на одной из центральных пешеходных улиц столицы Швеции.
Ранее был задержан мужчина, который, по версии следствия мог находиться за рулем.