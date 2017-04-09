ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Ответственность за взрывы у церквей в египетских городах Танта и Александрия взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Ответственность за взрывы у церквей в египетских городах Танта и Александрия взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
«Отряды ИГИЛ осуществили атаки на две церкви — в Танте и Александрии», — говорится в сообщениях новостных порталов, отслеживающих деятельность террористической группировки.
Как сообщалось, в воскресенье в результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения.
В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек.
Оба взрыва, по данным полиции, осуществили