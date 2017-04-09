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16:24 (мск), источник: Интерфакс

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Ответственность за взрывы у церквей в египетских городах Танта и Александрия взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

«Отряды ИГИЛ осуществили атаки на две церкви — в Танте и Александрии», — говорится в сообщениях новостных порталов, отслеживающих деятельность террористической группировки.

Как сообщалось, в воскресенье в результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения.

В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек.

Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники.

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