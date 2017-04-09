В Башкирии двенадцать косметических салонов заподозрены в мошенничестве

В салонах навязывают покупку косметики на крупные суммы с оформлением кредита на месте. По результатам проверки обращений, 12 фирм заподозрены в мошенничестве, в настоящее время дело расследуют правоохранительные органы, сообщает РБК-Уфа. В прошлом году эксперты дали восемь заключений по защите прав потребителей в суде и помогли обманутым клиентам вернуть более 600 тысяч рублей.

«Чаще всего суть обращений сводится к тому, что представители косметических салонов, злоупотребляя доверием покупателей, вводят их в заблуждение: не говорят точную цену товаров, способы приобретения, — отмечают в Роспотребнадзоре РБ. — В обращениях часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, которые занимаются косметическими и косметологическими процедурами».

Сколько зарабатывают салоны красоты на своих сомнительных услугах не известно. Большинство компаний, подозреваемых в мошенничестве, уже в течение нескольких лет не предоставляют данные о финансовом состоянии предприятия.