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19:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии двенадцать косметических салонов заподозрены в мошенничестве

УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Управление по защите прав потребителей по Республике Башкортостан поступило более 200 заявлений, в которых люди жалуются на деятельность косметических салонов.

В салонах навязывают покупку косметики на крупные суммы с оформлением кредита на месте. По результатам проверки обращений, 12 фирм заподозрены в мошенничестве, в настоящее время дело расследуют правоохранительные органы, сообщает РБК-Уфа. В прошлом году эксперты дали восемь заключений по защите прав потребителей в суде и помогли обманутым клиентам вернуть более 600 тысяч рублей.

«Чаще всего суть обращений сводится к тому, что представители косметических салонов, злоупотребляя доверием покупателей, вводят их в заблуждение: не говорят точную цену товаров, способы приобретения, — отмечают в Роспотребнадзоре РБ. — В обращениях часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, которые занимаются косметическими и косметологическими процедурами».

Сколько зарабатывают салоны красоты на своих сомнительных услугах не известно. Большинство компаний, подозреваемых в мошенничестве, уже в течение нескольких лет не предоставляют данные о финансовом состоянии предприятия.

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