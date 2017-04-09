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17:02 (мск), источник: Фонтанка

Очевидцы: Станция «Площадь Восстания» закрыта

Пассажиры 9 апреля не могут воспользоваться станцией 1-й линии метрополитена Петербурга. Поезда проезжают мимо без остановки.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, объявление о закрытии станции «Площадь Восстания» около 16:44 транслируют по громкой связи.

В справочной подземки объяснили, что по техническим причинам закрыты оба вестибюля и переход на «Маяковскую». Работники метро в месенджере Телеграм сообщили, что на платформе станции метро «Площадь Восстания» обнаружен бесхозный предмет.

Повышенные меры безопасности в петербургской подземке введены после теракта 3 апреля. В вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, более 70 получили ранения. 5 апреля в Северной столице были задержаны и впоследствии арестованы восемь человек по подозрению в вербовке смертников. 6 апреля на Товарищеском проспекте штурмом взята квартира с взрывным устройством и жильцами, которых следствие считает причастными к теракту в метро.

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