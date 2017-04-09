Белорусские граждане не пострадали при взрывах в Египте — МИД

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси нет среди пострадавших во время взрывов 9 апреля в египетских городах Танта и Александрия, соответствующая информация размещена в твиттер-аккаунте МИД.

«По имеющейся информации, храмы в Египте, ставшие объектами нападений, не входят в маршруты белорусских туристов. Посольство отслеживает ситуацию », — говорится в сообщении.

По последним данным, жертвами терактов стали 44 человека — 31 в Танте и 13 — в Александрии. Более 100 человек получили травмы.