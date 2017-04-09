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17:19 (мск), источник: Интерфакс

В Москве неизвестный ранил ножом курсанта МВД

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Полиция ищет мужчину, ранившего курсанта МВД в центре Москвы, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» осведомленный источник.

«По предварительной информации, около 16:40 по адресу Петроверигский переулок, дом 3 неизвестный нанес ножевое ранение курсанту МВД и скрылся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент полиция предпринимает меры для розыска нападавшего, раненый госпитализирован в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

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