В Москве неизвестный ранил ножом курсанта МВД
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Полиция ищет мужчину, ранившего курсанта МВД в центре Москвы, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» осведомленный источник.
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Полиция ищет мужчину, ранившего курсанта МВД в центре Москвы, сообщил в воскресенье «Интерфаксу» осведомленный источник.
«По предварительной информации, около 16:40 по адресу Петроверигский переулок, дом 3 неизвестный нанес ножевое ранение курсанту МВД и скрылся», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент полиция предпринимает меры для розыска нападавшего, раненый госпитализирован в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.