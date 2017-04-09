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19:29 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пенсионер на квадроцикле провалился под лёд на Южном Урале

Мужчину начали искать через сутки после пропажи.

Пенсионер на квадроцикле провалился под лёд озера и утонул недалеко от Миасса, сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Друзья 61-летнего мужчины обратились к спасателям 9 апреля. Они сообщили, что южноуралец один отправился на прогулку утром 8 апреля. Когда спустя сутки он не явился, они выехали на озеро Кусыкуль на снегоходах и обнаружили там большую полынью, в которой плавали сапоги мужчины. Сотрудники ПСС на надувной лодке обследовали дно водоёма при помощи багра и с глубины около 5 метров подняли тело погибшего.

Напомним, ранее челябинский школьник провалился в полынью на реке Миасс, пытаясь достать упавшую на лёд скрипку: мальчик выбрался из воды сам, его отогрели и передали медикам.

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