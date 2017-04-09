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18:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний выходец из Узбекистана Рахмат Акилов

СТОКГОЛЬМ, 9 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Задержанный предполагаемый исполнитель теракта в центре Стокгольма — выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, ему 39 лет. Об этом в воскресенье сообщает шведская газета Expressen.

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По данным издания, Акилов в 2014 году подал прошение об убежище, в июне 2016 года получил отказ. 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации.

Шведская полиция подтвердила, что задержанный симпатизирует экстремистским организациям. Местные СМИ отмечают, что среди них — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения», запрещена в РФ) — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к «истинно исламскому образу жизни». В России она по решению Верховного суда от 2003 года признана террористической организацией и запрещена, в Швеции существует с 2012 года, но в настоящее время весьма малочисленна.

В пятницу угнанный грузовик, принадлежащий компании Spendrups, совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, ранены 15 человек, четверо погибли. Прокуратура задержала двоих человек, в том числе предполагаемого исполнителя, 39-летнего выходца из Узбекистана.

По делу о теракте в центре Стокгольма полиция допрашивает еще трех человек.

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