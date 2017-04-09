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19:29 (мск), источник: "Российская газета"

Прокуратура: Ребенка-инвалида на Урале коллекторы мучили несколько дней

Стали известны новые подробности по уголовному делу об избиении коллекторами мальчика-инвалида, страдающего эпилепсией.

Как рассказала «РГ» Марина Канатова, официальный представитель прокуратуры Свердловской области, нападение на 11-летнего пятиклассника в лифте было не первым. До этого неустановленные лица уже обливали пятиклассника пивом и заставляли прикурить сигарету.

Свидетелей нападения в лифте нет, несмотря на то, что это случилось в шесть вечера, однако синяки на теле и на руках ребенка присутствуют. Мальчику обидчики показались взрослыми мужчинами, хотя есть предположение, что это были подростки 16−17 лет.

Мать отрицает, что ей приходили уведомления из банка или коллекторского агентства. Говорит, что вообще кредитов не брала, зато брала ее сестра-близнец. Также им приходила платежка за коммунальные услуги, на которой было написано «Хватит жить за счет соседей!».

— Будут запрашиваться документы в управляющей компании — есть ли долги у этой семьи? И в кредитных организациях — кто из них предоставлял займы матери инвалида либо ее родственникам, погашалась ли сумма, кому переданы финансовые обязательства по кредиту? Степень нанесенного вреда здоровью ребенка должна выявить медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела взято под контроль, — пояснила Канатова.

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