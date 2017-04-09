Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Эсперты: решение Трампа об ударе будет иметь тяжелые последствия
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Путин назвал главные угрозы России В их числе — оргпреступность, наркотрафик, коррупция и воздействие внешних сил
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ об ответе РФ на удар США по Сирии: Сил мало
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку
Как парковаться, чтобы не поцарапали машину
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
19:28 (мск), источник: dostup1.ru

«Фонтан» высотой в 5 этажей забил во дворе на челябинской Тополинке

Жители запасаются водой и фотографируют коммунальную аварию.

Жители микрорайона «Тополиная аллея» запасаются водой и фотографируются на фоне 15-метрового «фонтана», забившего из-под земли, — водой уже более часа заливает двор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 9 апреля, около 18.20 во дворе на улице Академика Королева, 45 забил холодный «фонтан». Струя достигает высоты пятого этажа. Горожане спешат набрать полные ванны воды, предвкушая отключение. Жители жалуются, что вода вонючая и ржавая. Между тем, «фонтан» бьет уже более часа, заливая двор и парковку.

В МУП ПОВВ обещают, что ремонтная бригада приедет не раньше 20.30 и перекроет воду. Тогда же начнут восстанавливать поврежденный водовод.

Ольга Плеханова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Фонтан» высотой в 5 этажей забил во дворе на челябинской Тополинке
США: причастность Асада к химатакам доказывают секретные данные
Тиллерсон: США не собираются свергать руководство КНДР
Асад прокомментировал ракетный удар США по сирийскому аэродрому
Эрдоган: Европа ответит за «несправедливое отношение» к Турции
Тысячи людей собрались на памятную манифестацию в Стокгольме
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
В Египте объявили трехдневный траур
Спорт
Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь