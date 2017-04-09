«Фонтан» высотой в 5 этажей забил во дворе на челябинской Тополинке

Жители микрорайона «Тополиная аллея» запасаются водой и фотографируются на фоне 15-метрового «фонтана», забившего из-под земли, — водой уже более часа заливает двор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 9 апреля, около 18.20 во дворе на улице Академика Королева, 45 забил холодный «фонтан». Струя достигает высоты пятого этажа. Горожане спешат набрать полные ванны воды, предвкушая отключение. Жители жалуются, что вода вонючая и ржавая. Между тем, «фонтан» бьет уже более часа, заливая двор и парковку.